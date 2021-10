Esté más o menos modosita que antes, más o menos eléctrica que antes, el caso es que ha vuelto a sentir el chispazo de la primera vez al reunir a una serie de entrevistados de los de antes, y ponerles frente al espejo de lo que dijeron entonces, hace tantos años, con sus hombreras, con sus looks, para volverles a repreguntar ahora. En Milá vs Milá.

La prueba de que su paso por Gran Hermano no sólo no le ha hecho ningún daño sino que la ha engrandecido la vimos bien palpable en la visita de Mercedes Milá a Late Motiv. Quien encuentre veinte minutos de televisión más viva, mordaz, sincera, cómplice, inteligente, que el que nos regalaron Andreu Buenafuente y Mercedes, que me lo cuente, por favor.

Mercedes Milá es para mí el paradigma de una vida plena. De la que nuestras madres, que tampoco se llevaban tantos años con ella, jamás pudieron ni soñar. Ni nosotros. Ni los periodistas que ahora se gradúan. Cuando la Milá nació en Esplugas se dieron unas constelaciones que pocas veces se repiten.

Nos queda el goce de ver de lo que es capaz. Admirar lo que nunca catamos. Sin envidia alguna.