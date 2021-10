‘Secret Story’ vivió este jueves su última expulsión. La alemana y experta en realitys, Emmy Russ, fue la última en abandonar La Casa de los Secretos y en revelar su secreto. Un secreto que dejó helado a todo el plató: “Viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó”.

La joven le adelantó su secreto a su mejor amigo dentro de la casa, Luis Rollán, y lo explicó de forma más extensa ya en plató, con Jorge Javier Vázquez. “Vivía con mi madre en Alicante. Teníamos momentos muy difíciles y nos llevábamos mal”, arranca Russ su relato. “De un día para otro vuelvo a casa y estaba totalmente vacía, incluyendo mi pasaporte y todo lo mío. No sabía qué hacer. Me fui a comisaría. Vimos que la última ubicación del móvil de mi madre estaba en el Aeropuerto de Alicante y yo sabía que se había ido”, relató. La alemana después se enteró de que madre quería darle una lección y decirle “ya no te quiero en mi vida”.

Emmy: "Mi secreto es que viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó" #SecretGala5 pic.twitter.com/WppSvdl2Ek — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 14 de octubre de 2021

“En el centro de menores pegaban mucho a los niños”

Pero lo más escalofriante del relato de la alemana todavía estaba por llegar. “La Policía me ingresó en un centro de menores y entendí que eso sería mi casa para un buen tiempo”, empieza Russ. “Lo pasé muy mal en ese centro de menores. No sé cómo es legal, pegaban mucho a los niños y a mí. Casi sin motivo, abrías la boca, decías una cosa que no les gustaba y les trataban muy mal”, añade.

Tras esta repentina confesión, Emmy Russ ha querido realizar un llamamiento y dar un toque de atención a los responsables de estos centros para “que revisen mejor estos sitios. Hay muchos niños sufriendo y están tratando mal a niños inocentes”.

Emmy: "Pegaban mucho a los niños y te trataban muy muy mal. Quiero aprovechar para dar un toque de atención a las personas responsables para que revisen estos sitios" #SecretGala5 pic.twitter.com/Y61FHMK8H1 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 14 de octubre de 2021

Tras esta confesión, la alemana espera que el público la entienda mejor ya que, a pesar de haber participado en más programas de televisión de este tipo, la joven se mostraba muy agobiada. “En Alemania los realitys duran 3 semanas, aquí me sentía como allí, encerrada”. Además confesó que tiene un trauma con fregar el suelo: “Es lo primero que nos hacían hacer en el centro de menores”.