El restaurante de 'First Dates' abre diariamente sus puertas a todo tipo de personas que quieren encontrar el amor de una vez por todas. Este es el caso de Oriol, un monitor deportivo barcelonés de 23 años, que se presentó de la siguiente manera: "Me podría definir como un poco bohemio hippie, apartado de la sociedad, un chico especial. Pero también tengo mis momentos de vestirme bien e ir a cenas de gala. Me adapto".

"No sé lo que busco, lo que me depare la vida. Puedo conocer a alguien en este programa con la que pueda tener una relación de 4 o 5 meses, con la que me acabe casando o teniendo una relación casual solo por sexo y placer", le aseguró Oriol a Carlos Sobera en la barra del programa de Cuatro.

Instantes después, Oriol supo que iba a conocer a Anais, una auxiliar de veterinaria barcelonesa de 25 años, que aseguró que las rutinas me matan: "Los que van a los mismos sitios, a la misma hora y no prueban nada nuevo... no saben si les gusta nada porque no lo han probado".

Una vez se sentaron en la mesa que el programa les reservó, lo cierto que ambos disfrutaron de una agradable velada en la que se conocieron más a fondo. De hecho, Anais le confesó a Oriol qué hizo el día cuando cumplió 25 años: "Hicimos una boda porque estoy muy sola. Mis amigos querían organizar una, pero no sabían con quién me podía casar así que me propusieron casarme conmigo misma y lo hice. Me compré un vestido de comunión de niña pequeña que me quedaba divino", explicó.

"Vino un amigo disfrazado de cura y tenía invitados, damas de honor, discursos... Fue muy bueno y difícil de superar", continuó explicándole Anais a Oriol, que le conquistó: "Eso es muy guay, me gustan esas fiestas".

En los últimos minutos de la cena, la buena sintonía entre ambos fue determinante en 'La decisión final', ya que ambos mostraron su interés por tener más citas fuera del restaurante de 'First Dates'. "He estado muy a gusto y creo que hay más que conocer", aseguró Anais antes de marcharse del programa.