La presentadora Carlota Corredera sigue en el ojo del huracán. La gallega ya se ha convertido en una de las protagonistas del universo 'Sálvame' y más después de la emisión del documental de Rocío Carrasco donde se posicionó claramente y de forma rotunda al lado de la hija de Rocío Jurado.

Pero hay quién ha visto ciertas contradicciones en su discurso. La primera y la más importante que durante meses se sentó con Antonio David en el mismo plató. Y eso que a él decidieron despedirle en cuanto se empezó a hablar del documental de Rocío y se descubrió lo que había (bien es cierto que la productora lo sabía meses antes de que se emitiera y no hizo nada).

Pero si hay algo que se ha criticado a Corredera eso ha sido sin duda que no muestre tanta simpatía por Olga Moreno y por Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, a las que sí que tiene trabajando en Mediaset, su misma empresa. Todo a pesar de que se supone que el dinero va a la misma casa: la de Antonio David Flores.

El caso es que hace varios días Carlota Corredera sorprendía a sus seguidores poniendo un polémico tuit. En realidad era un mensaje muy manido pero que hizo que las redes estallaran y la agrediesen verbalmente poco antes de que se dirigiera a Mediaset a presentar Sálvame. En el programa, por cierto, no dijo nada de lo sucedido.

Pero a ella las críticas no parecen afectar a la gallega. El pasado viernes, sin ir más lejos, fue protagonista de un divertido momento que hizo que se acabara marchando del plató porque Frigenti estaba contando cosas "escabrosas" de la casa de 'Secret Story'. "No puedo más, basta ya, si sigues contando esas cosas me voy", aseguró la presentadora antes de intentar abandonar el plató.

Sálvame en horas bajas

El hartazgo de la audiencia de Telecinco es evidente: en el peor verano de su historia, Sálvame no consigue mantener a sus seguidores y, por primera vez, Antena 3 supera a la cadena en audiencia. Lo flagrante es el tipo de formato que pone contra las cuerdas al exitoso magacín de Telecinco, una novela turca.

Las maniobras de La Fábrica de la Tele para intentar remontar son fáciles y efectistas: por un lado ponen en una tesitura muy delicada a sus colaboradores sacándolos a la palestra y aireando sus secretos y trapos sucios, como fue el caso de Gema López.

La telenovela Tierra amarga, la gran apuesta de Antena 3 ha conseguido captar a un gran número de seguidores. De hecho, la serie turca de Antena 3 aventajó el pasado jueves en 2.8 puntos al programa de Telecinco: un 18.1% de cuota y 1.626.000 espectadores frente a los 1.376.000 espectadores del programa de Telecinco.

Sálvame Limón, Naranja y Tomate ocupan la parrilla de Telecinco desde las 16.00 hasta las 21.00, momento en el que comienza Informativos Telecinco. Es habitual que el presentador de ese momento de paso a Pedro Piqueras o Alba Lago, que sustituye al veterano presentador durante las vacaciones. Ahora ella ha sufrido lo que Piqueras ha tenido que vivir en otros momentos y le han dejado descolocados. En uno de esos pases, la cara de la presentadora sorprendió a muchos espectadores de la cadena. Ayer, el programa que presentó Carlota Corredera contaba con un potente as bajo la manga,, una entrevista a Rocío Carrasco semanas antes del estreno de su nuevo documental.

No obstante, detrás de esta batalla de audiencia hay una masa de la audiencia que pide a través de las redes sociales el "apagón" de Sálvame y una caída en la audiencia de Telecinco. Se trata de la autodenominada "marea azul", el grupo de seguidores surgidos en las redes sociales que apoyan a Olga Moreno y Antonio David Flores frente a los comentarios de Rocío Jurado. Estos usuarios piden cada día a través de Twitter el no ver Sálvame y dar audiencia a "Tierra amarga", algo que parece que está funcionando.