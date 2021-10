Lorena González ha hablado sobre su desvinculación de TVE tras la polémica que protagonizó durante la presentación de Eduardo Camavinga como nuevo futbolista del Real Madrid. El pasado 8 de septiembre, durante la emisión de 'Estudio Estadio', la periodista hizo un desafortunado comentario cuando pensaba que el micrófono estaba cerrado: "Este tío es más negro que el traje".

Tras el revuelo generado, Televisión Española emitió un comunicado para "condenar" estas palabras "que suponen una falta de respeto y son impropias en una televisión pública". "La Corporación ha abierto un expediente informativo para tomar las acciones oportunas, pide disculpas al deportista aludido y lamenta y condena profundamente estos comentarios", rezaba el escrito.

Este fin de semana, Lorena ha recordado lo sucedido durante su participación en el programa 'Marcador' de Radio Marca. Después de que el presentador pusiera este tema sobre la mesa, la periodista decidió pronunciarse: "Fue un error, por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes".

"Yo no soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha provocado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE", lamentó antes de insistir en sus disculpas: "He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado. Insisto en que no voy a pedir perdón por un comentario racista porque nunca lo hice".

Lorena apuntó que su comentario fue "absurdo" porque "no aporta nada periodísticamente", motivo por el que supuestamente lo había hecho a micro cerrado: "Para mí no es un comentario despectivo o peyorativo. No estoy menospreciando al jugador o comparando su color de piel con algo feo".

Por otro lado, desveló que ha hablado personalmente con Camavinga: "En ningún momento se sintió ofendido". "He vivido el machismo casi a diario en esta profesión. Nadie me ha regalado nada e intento ejercer esta profesión con el máximo respeto. Es un patinazo, pero no como para intentar acabar con la carrera o la salud de nadie. Tengo mi familia, mi ansiedad, mi casa que pagar... Creo que es bastante desmesurado", afirmó sobre las críticas que ha recibido en redes sociales.