Adara Molinero se convirtió el martes en la protagonista absoluta de 'Secret Story: cuenta atrás'. No es para menos, ya que a día de hoy, es una de las concursantes que más vídeos y contenido está generando. Sin embargo, que la gala de la noche del martes centrara toda su atención en ella provocó el enfado de los familiares de Julen, que el próximo jueves se juega la expulsión frente a Canales Rivera.

Sin embargo, ese no fue el único motivo del cabreo de los defensores del joven. Mientras que todos los habitantes pudieron abrir en directo los paquetes que habían recibido de sus seres queridos, disponiendo de varios minutos para mostrar su agradecimiento ante las cámaras, Julen no pudo disfrutar de ese momento porque el programa tuvo que irse a publicidad.

A través de la cuenta de Instagram del extronista de 'MYHYV', sus familiares han expresado su malestar por esta situación. "Estamos indignados tanto la familia como los amigos de Julen con lo ocurrido esta noche en el programa. Se ha estado hablando más de medio programa únicamente de un concursante y de su vida de fuera", comienzan diciendo en referencia a Adara.

Asimismo, lamentan que apenas se emitieran vídeos de lo que ocurre en la casa: "Nos sorprende mucho que ocurra esto en vez de repartir el tiempo entre más concursantes, sobre todo los que están nominados, para que la gente pueda ver cómo ha ido la semana para ellos y poder votar a quien cada uno quiera".

En el mensaje explican el motivo por el que han decidido pronunciarse: "No podemos comprender que Julen, que encima está nominado, ha sido la única persona de toda la casa que no ha tenido oportunidad de mostrar los regalos que su familia ha preparado con mucha ilusión, y el único que no ha podido mandar un mensaje a su familia, la cual ha quedado muy triste".

Por otro lado, reconocen que no les convence "la excusa" de la publicidad: "Es absurdo, podían haber retomado el programa con él y así tener todos las mismas oportunidades". "Nos parece una falta de respeto tanto a la familia como a él", finalizan en el escrito.