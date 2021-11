Eduardo Navarrete finaliza su participación en la sexta edición de 'Masterchef Celebrity'. El diseñador y participante de 'Maestros de la costura 5' se convirtió en el nuevo expulsado del talent culinario después de cocinar un 'Pollo elipse' con numerosos fallos, según el jurado. "Un plato fallido", aseguró Pepe Rodríguez tras probar su elaboración en la cata de la prueba de eliminación.

"Yo no me imaginé que iba a llegar hasta la octava semana. Ni en mis sueños. He echado a Terelu, a Victoria Abril... No me voy con pena porque estoy satisfecho. Lo que pasa que he sido un sinvergüenza, pero es que soy así. No puedo hacer un papel", afirmó Navarrete en su vídeo de despedida, recomendando la experiencia a otros celebritys.

El diseñador también se marchó de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' después de protagonizar un nuevo encontronazo con Pepe Rodríguez. En el veredicto de la prueba de expulsión, el chef manchego le dedicó unas contundentes palabras después de verle bostezar mientras él hablaba: "Tu actitud me parece poco respetuosa".