En una cita las primeras sensaciones son muy importantes. Lo mismo ocurre en los encuentros de 'First Dates'. Sin embargo, no todo se decide al principio y hay citas que empiezan fatal y acaban con sorpresa. Este fue el caso de un chico de Barcelona que acudió al programa de Carlos Sobera y nada más conocer a su cita, una joven de Jaén, se sintió analizado e incómodo. "Sus caras me ponen nervioso, me mira, parece que analiza todo lo que digo", expresó un tanto nervioso.

Las sensaciones de la chica tampoco fueron mucho mejores al principio. Belén no veía claro empezar una relación con Álex por la distancia que separa los hogares de cada uno y lanzó un primer análisis de él: "No es capaz de expresar sus sentimientos, se contradice".

Así las cosas, esa cita no pintaba nada bien. Sin embargo, hubo sorpresa al final. Tras conversar de muchos temas empezaron a encajar y al finalizar la cita reconocieron que tenían ganas de más: "Queremos mambo", expresaron.

Otras citas memorables de First Dates

El programa del amor nos ha dejado muchas citas memorables por diferentes razones. Recopilamos algunas de las más sonadas. Las hay para todos los gustos.

Y es que en el programa que conduce Carlos Sobera muchos de los participantes encuentran el amor pero también son muchos los que tienen una mala experiencia y no quieren ni volver a ver a la persona con la que acaban de compartir cena.