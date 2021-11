Ana Rosa Quintana ha arrancado este martes su programa con una triste e inesperada noticia. La presentadora del magacín matinal de Telecinco ha anunciado que tiene cáncer de mama, motivo por el que se apartará de la televisión durante un tiempo para recibir el tratamiento necesario. En ese mismo instante ha comenzado a recibir un aluvión de mensajes de apoyo, tanto de personas anónimas como de compañeros de profesión.

La clase política también se ha volcado con la periodista, que afronta la enfermedad con optimismo. Yolanda Díaz, Pablo Casado, Irene Montero, Isabel Díaz Ayuso, Susana Díaz o Inés Arrimadas son solo algunos de los representantes políticos que han tenido un detalle con ella en sus redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también le ha dedicado unas palabras a la presentadora. "Mucho cariño y toda la fuerza a Ana Rosa Quintana en este proceso. Espero que tengas una pronta recuperación y puedas volver a las pantallas en poco tiempo. Un abrazo", ha escrito en Twitter.

Ana Rosa: "Lo hemos cogido a tiempo"

Horas después de hacer pública su enfermedad, Ana Rosa ha agradecido todas las muestras de cariño que ha recibido: "Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones. Eso sí, todas en positivo. Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias".

Además, ha atendido a los medios de comunicación para dar más detalles: "No hago pantalla porque me parece que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia, pero aquí la socia (Xelo Montesinos, fundadora de Unicorn Content) y yo tenemos mucho trabajo por delante en la productora". "Me ha dado la cara y lo he atajado rápido. Lo hemos cogido muy bien, muy a tiempo", ha afirmado.