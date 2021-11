Cuatro emitió este miércoles una nueva entrega de 'Todo es verdad', que entre otros asuntos, analizó el caso del crimen de Lardero que ha conmocionado a todo el país. El programa de Risto Mejide abrió un debate sobre la reinserción de los agresores sexuales y localizó al presunto pederasta de Valdeavero, acusado de haber abusado sexualmente de 14 niños, tras haber permanecido diez meses en prisión.

El espacio de investigación y actualidad mostró los momentos de máxima tensión que vivió la reportera que acudió a su domicilio. A través del telefonillo le preguntó a Cristóbal por su salida de prisión, pero además de negarse a responder, le hizo una sorprendente advertencia: "No tengo nada que decirte y como salga te vas a complicar la vida, te lo digo yo".

"No voy a bajar a hablar contigo y menos con una payasa como tú", le espetó el presunto pederasta a la periodista. Aunque esta le pidió que no le insultara, el hombre siguió atacándola verbalmente: "Eres una perra. Igual que tú dices que he abusado, yo te llamo perra".

🎥 Una reportera de #TodoEsVerdad17, amenazada por el presunto pederasta de Valdeavero: "Como salga, te corto el cuello" https://t.co/rz6MiKEfXK — Todo es verdad (@Todoesverdadtv) 3 de noviembre de 2021

Pero las cosas no se quedaron ahí, ya que incluso llegó a amenazarla de muerte en ese instante: "Tengo aquí a mi padre de 80 años y a mi sobrino, que es menor. Como salga te corto el cuello, que lo tengas claro. Vete a tomar por culo, payasa. Vete a la mierda, pedazo puta". "Como se te ocurra llamar al telefonillo otra vez, voy a salir y te la voy a liar", llegó a decirle.

Antes de que se emitiera esta desagradable escena, Risto Mejide avisó de que las imágenes describían "perfectamente a este supuesto pederasta". Además, apuntó que el programa ha puesto en conocimiento de las autoridades policiales lo sucedido.