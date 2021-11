Escupir en el Prado

Eran tiempos grises, de una grisura generalizada. Que alguien podrá añorar. Pero que a mí, al recordarlos, me parecieron detestables. Hasta 1960, creo recordar, la entrada costaba 1 peseta. La vida se ha encarecido de una forma brutal, y no hay freno que pare los precios, al tiempo que no hay manera de que suban los salarios mínimos.

Ya no se pueden rodar las películas que se rodaban antes (véase el libro Hollywood salvaje, de Luis López Belda), ya no se pueden realizar los programas de televisión de antes, ni los humoristas llevar a cabo los chistes de antes. La lista de ofendidos de hoy es más larga que la de ayer, pero más corta que la de mañana.

El grado de estulticia que nos envuelve sube enteros. El interés por aprender se ha esfumado. Se regalan libros como se regalan perfumes, que luego no se leen. Los lectores son los que acuden a las bibliotecas públicas a sacar los libros gratis. Los niños y adolescentes pasan de curso con asignaturas pendientes. Cuando aprobar con un 5 es desconocer más de la mitad del contenido de una asignatura.

Pese a todo ello no quiero ni en sueños volver a la época en la que se escupía en el Prado.