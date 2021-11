Tenemos nueva crisis de pareja: Kiko Matamoros y Marta López Álamo. La relación parece que se tambalea después de un rifirrafe en las redes que Matamoros decidió contar en 'Viva la vida', aunque las explicaciones no sentaron nada bien a Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame. Al parecer al omnipresente Vázquez no le sentó nada bien que el colaborador no hablara en el 'Deluxe' sobre este tema: "Me resulta curioso que, viniendo aquí más días, en 'Viva la vida' cuentes cosas y que el sábado por la noche no las contaras", le espetó.

El empresario, que contó que su chica había subido un vídeo a Instagram que a él no le gustó, ya que siempre que ella publica algo de él quiere verlo antes, afirmó que habló en el programa del fin de semana para desmentir una información que se había dado en el espacio de María Patiño: "No dije nada porque en 'Socialité' contaron una versión que no se cree ni el lucero del alba. Afortunadamente, un compañero de Mediaset estuvo allí y fue testigo de que no tuve ninguna bronca".

"Los testimonios inventados, a mayor gloria del espectáculo, me parecen muy bien. Pero vamos, hay que ser absurdo", ha añadido, soltando así un duro golpe contra el programa de su compañera.

Sin embargo, a Jorge Javier no le ha convencido su explicación: "Pero el caso es que hablaste en 'Viva la vida' y aquí no. Dosificas, no pones los huevos en la misma cesta". "Yo pongo los huevos donde los tengo que poner, y es en el momento que hay que ponerlos. Me da lo mismo que sea aquí o allí. Si en 'Socialité' no cuentan una historia que no es cierta, no hubiera contestado", ha zanjado el ex de Makoke.