Vaya por delante que Nieves Concostrina me cae divinamente. Y que por tanto las apreciaciones que voy a hacer de ella en su intervención en Late Motiv, donde fue a presentar dos libros de divulgación histórica, uno para niños y otro para adultos, solamente tienen que ver con el sesgo.

Con el tiempo la Concos se ha desatado, liberado completamente de corsés, es más ella que nunca. Dice más tacos que nunca, y, en el caso que nos ocupa, es más atea que nunca. En la entrevista de marras, se fue calentando, y cuando llegó a parlamentar de los territorios de la iglesia, no tuvo piedad. Habló de la Biblia, como atea que es, como un cuento con el que te lo pasas pipa. Y Andreu Buenafuente, que es un contemporizador nato, entró al trapo y comentó unas anécdotas divertidísimas que vivió durante un viaje que realizó con su gente a Tierra Santa.

Nieves Concostrina se deshizo en elogios a su actual jefe en la radio, Carles Francino, que le da libertad total para que cuente lo que quiera y de la manera que quiera. Pero es que resulta que antes de esto Nieves vivió una etapa, brillante y vibrante, felicísima, en la radio pública, la radio de todos, junto a Pepa Fernández. Ambas fueron cómplices, amigas y viajeras que durante muchos recorrieron toda España en No es un día cualquiera. Nieves, sin dejar de ser ella misma, al estar en la radio de todos, siempre estuvo un poco constreñida. Pero no debía olvidar nunca el apoyo que Pepa y el millón de escuchantes le prestamos para que fuese lo que hoy en día es. Ahora no es mejor ni peor. Ahora es la Concostrina sin filtros. Más transparente y descarada. La queremos igual.