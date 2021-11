Si algo caracteriza a Jorge Javier Vázquez es que habla de forma directa y sin tapujos. Y esta vez, aunque no puede hablar ya que sufre una laringitis, lo ha hecho a través de su afilada pluma.

"Deja de trabajar en la tele que destroza a tu familia". Así se titula una demoledora carta, cargada de ironía, que Jorge Javier Vázquez le ha escrito a Rocío Flores. El presentador de Mediaset ha compartido una ácida reflexión sobre la presencia de la hija de Antonio David Flores en Telecinco, cadena que en más de una ocasión ha sido víctima de sus ataques.

"Estoy compungido. Te veo de vez en cuando en 'El programa de Ana Rosa' y sufro. Porque imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia", comienza diciendo el conductor de 'Sálvame' y 'Secret Story'.

"Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio. Perdón, en tu familia", añade en su blog.

Para finalizar, Jorge Javier le da un consejo a la exconcursante de 'Supervivientes': "Deja ese trabajo, cariño. Ya verás qué bien te sienta. Cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana". "Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena", concluye haciendo referencia a un programa de la competencia.

Rocío Flores, que esta semana mostraba los nuevos retoques estéticos a los que se ha sometido, ha cambiado radicalmente de opinión durante los últimos meses. En un principio, la hija de Rocío Carrasco afirmaba que la televisión no entraba dentro de sus planes. Sin embargo, tras defender a su padre en 'GH VIP' se estrenó como concursante de reality en 'Supervivientes 2020'. Además, en abril de este mismo año fichó como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'.