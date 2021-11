Ciencia ficción, distopías e historias de terror y survival horror: El miedo al colapso del sistema, al fin de los suministros o a la guerra por dominar las fuentes energéticas tras un "gran apagón" han acompañado desde hace décadas al cine y la literatura.

Orwell, Asimov o K. Le Guin han narrado historias donde, desde distintos puntos de vista y mayor o menor uso de la fantasía, se ha situado a las personas en contextos sociales y políticos extremos, en ocasiones mucho más terroríficos que las historias de fantasmas. El auge de la sci-fi con películas del género está más que patente en cartelera y en internet: No hay más que ver las teorías sobre pozos en mitad del océano que llevan a "otros mundos", como si de Viaje al centro de la tierra se tratase.

Los zombies también vuelven a gustar: George A. Romero desató el terror con La noche de los muertos vivientes y las consiguientes películas de "no muertos" que se estrenaron a finales de los sesenta en adelante alimentaron este miedo y, también, el terror a que nuestro mundo se pareciera un poco más a un capítulo de The Walking Dead. Al mismo tiempo, en series como Black Mirror se criticó la dependencia actual a las nuevas tecnologías, y debido a esa dependencia, el cine y las series sobre un gran apagón y a la falta de suministros se ha convertido en un género en sí mismo.

En definitiva, el terror a lo desconocido vuelve a estar de moda y el gran apagón eléctrico no es un "nuevo miedo", sino que lleva ya mucho tiempo contándose en la ficción. Si quieres pasar un domingo viendo películas y series sobre el tema, aquí tienes algunas para hacer realidad el plan "manta y peli". Apaga las luces y dale al play:

En el bosque (Into the Forest, 2015)

Dos hermanas adolescentes (Evan Rachel Wood y Elliot Page) sobreviven a un gran apagón en Carolina del Norte. Lo hacen a kilómetros del vecino más cercano después de quedarse solas en una casa de campo en mitad del bosque con apenas suministros de gas y gasolina. Mientras la civilización colapsa, ellas aprenderán a sobrevivir solas entre rumores de una posible guerra y la lucha por el gas y la electricidad. En la película se refleja es esfuerzo por madurar de ambas hermanas, así como su determinación a la hora de protegerse de personajes que, durante la normalidad, "siempre saludaban".

Dirigida por Patricia Rozema, Into the Forest está basada en la novela de la escritora Jean Hegland del mismo nombre (en español traducida como "Hacia el bosque"). Esta historia de supervivencia durante un apagón eléctrico masivo fue ideada y escrita por Hegland en el año 1996.

Apagón en Nueva York (Blackout, 1978)

El gran apagón de noviembre de 1965 en la ciudad de Nueva York (afectó no sólo a la ciudad, sino a muchas más ciudades de la Costa Este de Estados Unidos) inspiró esta película, dirigida por Eddy Malaton y protagonizada por Robert Carradine y James Mitchum. Todo empieza tras un gran apagón durante la noche en la que se suceden sucesos trágicos que marcarán la trama de gran angustia. En la vida real el fallo se debió a una sobrecarga en la red que conectaba Canadá con la costa noroeste de EE UU.

Years and years (2019)

Esta miniserie se estrenó en 2019 y se ha hecho famosa por “predecir” situaciones tan complicadas como una gran pandemia (muy parecida a la del coronavirus). Narra la historia de la familia Lyon a lo largo de 15 años de cambios políticos, sociales y tecnológicos muy radicales. La guerra, los apagones y los ataques informáticos en la lucha por los suministros están a la orden del día.

La carretera (The Road, 2009)

El planeta decide decir “hasta aquí” y un gran apagón sumerge al mundo en una guerra. Viggo Mortensen protagoniza esta película en la que un padre huye hacia la costa con su hijo para buscar un lugar seguro donde refugiarse. Por el camino se encontrarán con otros supervivientes, entrelazándose varias historias que te harán reflexionar. Se trata de una historia basada en la novela homónima de Cormac McCarthy, también autor de “No es país para viejos”.

El amanecer del planeta de los simios (Dawn of the Planet of the Apes, 2014)

Tras la aparición de un virus desarrollado en un laboratorio y que casi acaba con la especie humana, los simios se han convertido en la clase dominante en el planeta. Sin embargo, un grupo de seres humanos inmune al virus representa una amenaza para ellos. Se trata de la secuela de “El origen del planeta de los simios” y la falta de energía será un problema que la especie humana deberá sobrellevar para enfrentar a los simios.

Revolution (2012)

Todas las fuentes de energía del planeta han desaparecido misteriosamente. En este contexto, un grupo de personas lucha por sobrevivir y reunirse con sus seres queridos mientras los gobiernos caen y el Ejército se hace con el poder.

Próximamente en las plataformas

The Last Of Us (2022)

Basada en el videojuego homónimo, The Last Of Us relata la historia de Ellie y Joel, que se conocen en un contexto de apocalipsis y guerra energética tras una pandemia fatal. Ellie y Joel aprenderán a sobrevivir juntos a la vez que se acompañan en el camino a sus respectivo destino, enfrentándose a peligros múltiples, entre ellas, bandas que luchan por los suministros.

HBO está rodando la serie que planea estrenarse el próximo año 2022.