"Donde pasa, lo que pasa" es el último eslógan de Mediaset, y la verdad es que no nos extraña. La última que ha "sufrido" en sus propias carnes "lo que pasa" ha sido Sonsoles Ónega. Y es que un colaborador de Sálvame irrumpía en el plató de 'Ya es mediodía' y no para saludar precisamente... La presentadora, asombrada, veía como Kiko Hernández aparecía entre las cámaras del plató y ella se preguntaba "¿Qué hace Kiko Hernández aquí?".

Las cámaras apuntaban hacia el colaborador que aparecía rebuscando en un bolso y, a continuación, ¡tenía un billete de 50 euros en la mano! Había sacado el dinero de un bolso que pertenecía a Marta López que, al percatarse de lo que estaba pasando, abandonó su silla y acudió al lugar en el que se encontraba Hernández buscando entre sus cosas: "¿Qué haces?, pero ¿a dónde vas?". El ex gran hermano continuó su camino para finalmente desvelar que tenía un problema: "Que no me funcionaba la tarjeta y he tenido que coger 50 euros".

El colaborador de @salvameoficial se cuela en el plató de ‘Ya es mediodía’ 🙌 #YaEsMediodía23N https://t.co/yiSrir4fB1 — Ya es mediodía - Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) 23 de noviembre de 2021

Una vez que se hizo con el dinero, Kiko Hernández salió por patas del plató de 'Ya es mediodía' dejando atónitos a los colaboradores: "Que me voy, adiós. Viva el Fresh Express, Vip Express", bromeó. Marta observó incrédula la escena, sin embargo no detuvo a su amigo. Pero Sonsoles Onega sí quiso comentar la situación: "Aquí no te puedes gastar 50 euros, no sé qué va a hacer con 50 euros en Mediaset, porque el café vale 40 céntimos".