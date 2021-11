Kiko Rivera estuvo el pasado viernes en 'El show de Bertín' para hablar con el presentador sobre algunos aspectos de su vida pero terminó confesando algo sobre su hija que era desconocido hasta el momento. Sin embargo, no era la primera vez que lo contaba puesto que ya lo confesó el pasado mes de abril durante las grabaciones de 'Planeta Calleja' en las que participó el cantante y que aún no se han emitido.

"Os voy a contar una cosa que saldría en el programa de Jesús Calleja pero, como está tardando tanto, pues lo voy a contar aquí. Jesús, que eres muy pesado, que no lo pones", empezó diciendo el hijo de Isabel Pantoja en una pulla que fue aplaudida por el público y el presentador.

"Me pongo triste porque es una cosa muy fuerte para mí", indicó antes de empezar a narrar lo que vivió con el nacimiento de su hija pequeña. "Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí".

"Fue totalmente lo contrario que con Ana. Los padres nos podemos tontorrones cuando nuestras mujeres se quedan embarazadas. Te pones a hablarle a la barriga, que además hablamos como si nos escucharan y los niños ahí no escuchan nada. Te hartas de darle besos a la barriga. Pues yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", narraba el DJ emocionado.

Cuando le contaba esto a su madre, asegura que esta le reñía: "Me echaba unas broncas tremendas, pero nono cogía a mi hija, no la quería. Y hoy en día esa es la que más me quiere. La vida me ha dado una lección porque ella ha sido la que me ha ganado a mí. Y que mi hija me perdone cuando vea esto, porque es lo mejor que yo tengo en mi vida", concluyó Rivera tras destripar uno de sus momentos con Jesús Calleja.