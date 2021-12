«Venga Juan», aún mejor

Dentro del tesoro que es 'Venga Juan' se esconden perlas como el capítulo 4 que es una delicatesen que no conviene destripar. Basta con decir que es como un capricho que se permite el showrunner de la serie, Diego San José, junto a sus guionistas, que una vez llegada a su tercera temporada se pueden permitir el lujo, como hacen los estadounidenses, los padres de la comedia televisiva, de regalarse y regalarnos una exquisitez para los sentidos.

De realizar uno de esos llamémosle capítulos especiales en los que se detiene la trama, o se sale por la tangente, o se da un volantazo de 180 grados, y el resultado es una película o un mediometraje que no es exagerado calificar de obra maestra. Un duelo interpretativo entre el argentino Eduardo Blanco y nuestro querido Javier Cámara que es mucho más que eso. Es pura magia y lleva mucho cine dentro. Aunque sea televisión. ¿Pero qué separa la televisión del cine cuando hablamos de un audiovisual de tanta altura?

'Venga Juan', que acaba de estrenar la plataforma HBO Max, es la más exquisita caja de bombones de licor de la ficción española. Dirigida por Víctor García León, puro vitriolo; escrita entre otros por Pablo Remón, que se deja notar donde pone su impronta; producida por José Skaf y creada por Diego San José, un chico de Irún, con quien hace veinte años quedé a tomar un café en su pueblo cuando estuve de jurado del Festival de Cortometrajes de la localidad. Y al que me confundí y llamé David (por el hijo de Víctor San José y Ana Belén) cuando siendo él jurado en el Festival de Málaga lo saludé en el Teatro Cervantes en el año 2019, algo que parece no le sentó bien. Espero me haya perdonado.

