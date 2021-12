Juan José Ballesta explota contra 'Socialité' después de que emitiesen este sábado un vídeo en el que se le ve dentro de un coche que alguien conduce supuestamente a 180 kilómetros por hora en una autovía. El actor ha publicado un vídeo en sus Stories de Instagram en el que defendió que no debía perdón por ello porque no era el que conducía el vehículo: "La próxima vez preguntáis, porque os aprovecháis de las cosas y tergiversáis para ganar dinero de las desgracias de los demás".

"No me llaméis más. Voy de camino al abogado porque ya nos habéis jodido el sábado. Voy a poner cartas en el asunto pero ya para que no volváis a atacar a quien no debéis", aseguró el actor en otro vídeo subido a sus historias.

Posteriormente, en otro vídeo efímero subido, Ballesta pidió disculpas por ello, pero de un modo irónico y continuando con su ofensiva : "Si tengo que pedir perdón por subirme en el coche de unos colegas 15 minutos y luego ir a casa, porque eso fue lo que fue, pues pido perdón, pero que os habéis aprovechado lo más grande".