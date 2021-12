El equipo de 'Socialité' puso este domingo a María Patiño en una encrucijada. La presentadora se enfrentó a un complicado momento cuando una de las redactoras le advirtió de que una de las noticias que iban a abordar le afectaba de manera directa. "Tenemos unas imágenes que no te van a gustar absolutamente nada. Hemos pillado a tu novio con otra mujer en una actitud muy cariñosa", comenzó explicando su compañera.

La presentadora no daba crédito a lo que estaba escuchando, pero para no sacar conclusiones precipitadas, intentó mantener la compostura: "¿Me estás hablando absolutamente en serio?". Tras escuchar una respuesta afirmativa, Patiño empezó a perder la calma: "¿Y a mí por qué nadie me ha comunicado nada?".

"Es una decisión de dirección", afirmó la redactora del programa, que se llevó un corte por parte de la conductora: "La verdad es que tu compañerismo es maravilloso. También podrías haberte saltado a la dirección y decirme que esto iba a ocurrir en directo". En ese mismo instante, se quitó el micrófono y abandonó el plató: "¿Sabéis lo que os digo? Que vas a presentar el programa tú y David, el director".

Minutos después, a la vuelta de una publicidad y tras mantener una conversación con el subdirector de 'Socialité',, la también colaboradora de 'Sálvame' regresó a su puesto de trabajo. "Yo estoy súper relajada, lo único que ya sé con qué tipo de personas trabajo. No tengo que huir de nada y creo que le debo un respeto a las personas que nos ven", afirmó.

Ay pobre María menudo susto se ha llevado hoy: le han dicho que su novio estaba con otra mujer y ha resultado ser una broma… no le deis esos sustos a la pobre @maria_patino 😭😭😭 #socialite512 pic.twitter.com/d9iSjS6g8I — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 5 de diciembre de 2021

Finalmente se desveló que todo se trataba de una broma, ya que las imágenes correspondían al "novio imaginario" de Patiño: Bradley Cooper. Después de ver un vídeo del actor internacional junto a la modelo Irina Shayk, optó por zanjar el tema siguiendo el juego pero sin esbozar ni una sonrisa: "No sé qué pretendíais, pero esas fotos indican que hay dos ex bien avenidos que tienen una familia en común. Por lo tanto mi novio sigue siendo mi novio y esa relación no la va a corromper nadie, ni siquiera tú".