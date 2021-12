Los Forqué

Fueron los mejores Premios Forqué. Sobre todo porque realmente se convirtieron en una fiesta. Ochentera para más señas. En la que desde el ministro Miquel Iceta hasta los cientos de invitados que la seguían desde la platea pudieron bailar a los sones de una banda sonora que ya es historia común.

¿Lo mejor? En medio de un mundo de glamour y photocall donde la juventud continúa siendo un valor en sí mismo, yo destacaría la presencia de tres artistas que ya han rebasado los sesenta y que con sus rotundas personalidades aportaron momentos irrepetibles. Victoria Abril, que lucía un atuendo que le había costado 5 francos en una especie de Saldos Arias de París (quienes tengan menos de 50 no podrán entenderlo). Javier Gurruchaga, que conserva intacta su capacidad de showman lisérgico, del que no olvidamos su Golfus de Roma de hace 30 años. Y Jorge Cadaval, de Los Morancos, que junto a su hermano César protagonizó el momento más delirante con su cuadro flamenco.

¿Lo peor? Afortunadamente, no lo hubo. En toda la noche, ni entregadores ni premiados pronunciaron ni un solo taco. Blanca Portillo, Javier Cámara y Candela Peña pronunciaron discursos preciosos. Tal y como habíamos pronosticado en esta columna, Miguel Ángel Muñoz ganó por el documental 100 días con la tata, mientras la mujer más importante de su vida, Luisa Cantero, a sus 97 años, se emocionaba desde la primera fila del pabellón.

Por primera vez no hubo In memoriam. No se recordó a los fallecidos. Aquello era una fiesta. Las presentadoras Elena S. Sánchez y Marta Hazas interactuaron con el público sin llegar a ser impertinentes. Sólo un pero. El avance de imágenes de las películas para 2022 no se ilustró con ningún rótulo con sus títulos.