Verónica Forqué nos ha dejado este lunes después de que se haya quitado la vida en su domicilio de Madrid a los 66 años de edad. A lo largo de este 2021, la actriz ha estado muy presente en la televisión de nuestro país al ser concursante de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity', programa que abandonó a las puertas de final después de que no se encontrase bien anímicamente.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) 22 de noviembre de 2021

Para ser más exactos, la actriz renunció a continuar en la competición culinaria en la semifinal. "Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocinado por equipos me agoté. Entonces no doy más. Yo no soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde y decir 'no puedo más'. Tiro el delantal por un rato porque yo luego, para la final, cuando estemos ahí (en la galería) aplaudiendo no me lo tendré que poner. Es que no puedo más. Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", le dijo Forqué a Pepe, Samantha y Jordi en el plató.

La semana anterior a esta decisión, Verónica Forqué no se presentó en la prueba de eliminación, algo que muchos interpretaron como un abandono, ya que tampoco apareció en las imágenes del avance de la semifinal. "Nos ha enviado un mensaje para decirnos que no se encuentra con fuerza tras el cocinado tan intenso de exteriores", dijo Pepe Rodríguez antes de reproducir la nota de voz en las cocinas que les envió.

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien. Estoy agotada. He luchado 10 semanas. La experiencia, de las mejores de mi vida. Usted, jefe, sabe que soy muy luchadora y de usted estoy aprendiendo mucho. ¡Dios mío! ¡Qué bien lo estoy pasando y qué lástima estoy sintiendo de no poder estar a la altura! Pero es que no puedo. Mi cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", aseguró Forqué en esta nota de voz.