La desaparición de Verónica Forqué nos pone delante no pocos temas televisivos de enjundia. El primero, que La 1 se atreviese, a condimentar la película de homenaje que siempre emiten desnuda, con un Especial presentado por Elena S. Sánchez al que acudieron Joaquín Oristrell y Luis Martínez. De haberse producido el óbito sábado o domingo, este programa no habría sido posible. Pero al ser laborable, Paco Quintanar, el de Cine de Barrio, lo pudo improvisar. Desde la muerte de Pilar Miró no se había organizado en plató un homenaje tan inmediato. Y han pasado años.

Por otro lado está la cuestión de MasterChef en su edición Celebrity, o séase, el programa más visto de TVE (fútbol y Eurovisión aparte) en este 2021. Las grabaciones terminaron en julio, pero las emisiones llegaron hasta hace tres semanas, por lo que, de cara a la audiencia, el comportamiento de Vero en el concurso se estaba viviendo como algo muy reciente. El feedback que llegaba en redes sociales a la concursante sobre sus intervenciones no la hacían feliz. Luego está Telecinco, a donde hace apenas un año Forqué acudió a un Deluxe donde contó con pelos y señales aspectos sobre su depresión y acerca de sus conatos de suicidio. Pero como ha sido siempre ella: con una sonrisa en la boca. Para terminar, es inevitable realizar una mención a la peor película industrial de los últimos tres años, Salir del ropero, de Ángeles Reiné. Uno de esos proyectos gafados que reunió a Rosa María Sardá y Verónica Forqué en los que serían sus últimos papeles protagonistas, que demoró muchísimo su estreno, y que lo mejor que podría hacerse con ella es desterrarla. Un gran error de RTVE, que la hizo posible con su participación en el proyecto.