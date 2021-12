Desde que el lunes se conociera la triste noticia del suicidio de Verónica Forqué, los 'realities' han pasado a estar en el punto de mira, juzgándose si los mecanismos de seguridad de los programas a la hora de seleccionar a sus participantes estaban siendo todo lo efectivos que se requería. El debate está siendo intenso. Mientras que la productora de 'Masterchef Celebrity', el 'talent show' que supuso el último trabajo televisivo de la actriz, asegura que la protagonista de 'Pepa y Pepe' afirmó en muchas ocasiones "sentirse feliz y agradecida" durante el rodaje y meses posteriores, hay telespectadores que han recriminado que el concurso no valorara lo suficiente el estado anímico de Forqué, que en anteriores ocasiones había confesado sus depresiones. Otros ven todavía más peligroso la mofa y escarnio público al que someten las redes sociales a los participantes en este tipo de 'shows'. Los psicólogos, en todo caso, resaltan “la importancia de considerar la estabilidad emocional de una persona a la hora de incluirla en un programa que sabemos que será, aunque sea positivamente, un factor de estrés”.

En medio de esta tormenta y cruce de opiniones, las casualidades de la vida han propiciado que este mismo jueves 16 de diciembre se estrene en la plataforma Amazon Prime Video un concurso que presenta muchas similitudes con el de los 'vips' cocineros: 'Celebrity bake off España'. Los ingredientes son, en el punto de partida, similares. Se trata de coger a un grupo de famosos y ponerles el delantal, aunque en este caso para retarles a preparar únicamente postres, desde elaboradas tartas, bizcochos y 'cupcakes' a suculentas galletas, bombones y macarons. La presión del tiempo estará también siempre muy presente, obligándoles a dar lo mejor de sí mismos en una carrera a contrarreloj para que sus creaciones sean lo más dignas posibles.

Sin embargo Paula Vázquez, maestra de ceremonias del concurso junto a Brays Efe, el protagonista de 'Paquita Salas', se desmarca del programa de TVE-1. "Aunque somos formatos que coincidimos en el tema culinario, creo que no nos aproximamos. Con esto no estoy haciendo una crítica a 'Masterchef', sino que creo que tenemos muchas diferencias", resalta la presentadora, que lamenta "profundamente" lo ocurrido con Forqué. "Espero que nos sirva para reflexionar a todos", incide.

El acoso en las redes

Ella misma es consciente de la presión y el acoso que pueden ejercer las redes sociales, como denunció en 'Salvados' hablando de los insultos que recibía. "Ahí te das cuenta de que normalmente hay alguien frustrado que está volcando su ira escondiéndose en el anonimato y es complicado mantenerse distante de eso. Pero no voy a entrar en valoraciones de lo que le ha pasado a Verónica porque no la conocía personalmente ni sé lo que ha podido suceder. Es un tema muy delicado", subraya.

Una de las diferencias más evidentes de 'Celebrity bake off' respecto a 'Masterchef' es la duración. Como Amazon estrena este jueves del tirón los 10 episodios de los que consta el concurso, ha optado por no alargar demasiado la extensión de cada capítulo. Se quedan en programas de 50 minutos, compuestos de dos pruebas que sirven a los jueces para decidir qué participante tiene que abandonar la competición en cada episodio. "Lo que espero es que la gente no haga 'spoilers'", ruega la presentadora.

El concurso es una adaptación de 'The Great British Bake Off', que se estrenó hace más de 10 años en la BBC británica y que se ha versionado en 35 territorios en todo el mundo, incluyendo países como Italia, Francia, Alemania y Australia. De hecho, aquí ya tuvo una edición con participantes anónimos en Cuatro en el año 2019, que presentó Jesús Vázquez y que se saldó con una audiencia no demasiado boyante.

El dúo Espe-Esty

Rodado durante seis semanas en los claustros de Ayllón (Segovia), en medio de un verde valle, el concurso cuenta con 12 'vips' que son de lo mas variado. Hay cantantes (Chenoa, Soraya); actores (Adriana Torrebejano, Pablo Rivero, Yolanda Ramos y el también modelo Andrés Velencoso); el pianista británico nacionalizado español James Rhodes; el exárbitro Iturralde González; el exfutbolista ganador del Mundial Joan Capdevila; la exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; la 'influencer' Paula Gonu, y la 'youtuber' Esty Quesada, más conocida en las redes como Soy una Pringada.

Precisamente el programa sabe sacar mucho partido de esa diversidad de personalidades y caracteres, sobre todo del atípico tándem que forman Aguirre y Quesada, convertidas casi en un dúo cómico en sus constantes interacciones. "Me parece que es un momento idóneo para mostrar que, aun teniendo diferentes formas de pensar o de ser, se puede convivir e interactuar de manera positiva", afirma la presentadora. "Íbamos a hacer un programa de cocina y nos ha salido uno de comedia", valora.

Los jueces encargados de catar y puntuar las creaciones pasteleras son Frédéric Bau (maestro chocolatero, reputado pastelero, director de L’École du Grand Chocolat y autor de 'Au coeur des saveurs') y Clara Villalón (chef, consultora gastronómica y autora de 'El Club del Cupcake). Ella, por cierto, ya sabe qué es enfrentarse a la presión de un programa de estas características, porque fue concursante de la primera temporada de 'Masterchef'.