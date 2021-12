Me gustó sobremanera lo que hicieron Marta Reyero y Roberto Arce el fin de semana de Navidad, al presentar los informativos de Cuatro juntos. Lo habitual estas fechas, y es la práctica habitual en las cadenas, es turnarse en las labores de presentación. Un periodista se ocupa de los días de Navidad y otro de los de Año Nuevo. Pero encontrarse con un informativo del día 25 de diciembre con dos presentadores, como si se tratase de una jornada normal, es un lujo raro de ver, que hay que valorar como se merece. Al final de la edición, cuando se refirieron al ritual de las comidas familiares que millones de españoles iban a emprender con prudencia por el coronavirus, Marta Reyero apostilló: «Pues nosotros también comeremos juntos aquí, para seguir trabajando». Nunca entendí esa fobia a trabajar en festivos en las redacciones televisivas de Madrid y a compartir las comidas con los compañeros en domingo en el comedor de la empresa que, lógicamente, está prácticamente vacío. Por ese ansia de acudir al lugar de trabajo cada vez menos, si puede ser solo de lunes a jueves mejor. Olvidando que si el trabajo deja de serlo y se convierte en goce, se acaba el problema. Claro, que se habla muy bien desde la barrera. Pero no es una inocentada. Nada me habría hecho tan feliz como trabajar/gozar en la tele. El recuerdo que tengo de los fines de semana que pasé en Torrespaña alguno de ellos es de felicidad de la buena. Uno, invitado por David Cantero a compartir una jornada laboral, cuando presentaba con María Casado. Brillante. Otro, como jurado de Eurovisión español cuando nos representaba Sergio Dalma. Y otro acompañando un sábado al equipo de Informe semanal. Un lujo.