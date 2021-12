🤣📺 Xa sabemos que vai retransmitir as Badaladas deste ano! @noeliarrey, Arturo Fernández e @teriportela estarán a noite do 31 no Obradoiro 🥳 E ti podes seguir vendo o #LRickyMerino nesta ligazón 👉 https://t.co/Q9qzKoTHQw pic.twitter.com/wrLXPLeHOu