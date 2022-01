Filmin estrena el próximo martes 4 de enero, en exclusiva en España, la serie Los Larkin, del aclamado guionista de Los Durrell, Simon Nye, y dirigida por Andy De Emmony (El Nido).

La serie adapta la saga The Darling Buds of May de H. E. Bates, como ya se hizo en 1991 con David Jason, Pam Ferris y una jovencísima Catherine Zeta-Jones en el reparto. En la versión actual, Nye recupera todo el carisma de la novela original y nos traslada a finales de los años 50, en el idílico condado de Kent (Inglaterra), conocido como «el jardín de Inglaterra», por su amable paisaje rural, marcado por la horticultura y la ganadería y que está formado por pequeños pueblos llenos de encanto e historia.

En medio de estos pintorescos y soleados paisajes se encuentra la granja de Los Larkin, una entrañable familia obrera del campo encabezada por Pop (Bradley Walsh) y Ma Larkin (Joanna Scanlan). Juntos sacan adelante a sus seis hijos trabajando en su campo repleto de gatos, gansos, cerdos y caballos; algo nada fácil en la época en la que viven.

Por más contratiempos que aparezcan, con todo tipo de argucias y triquiñuelas, esta astuta y amable familia conseguirá que en su pueblo se viva como en ninguno.

Así, el actor Bradley Walsh (Doctor Who) explica que «es una serie sobre los grandes valores familiares, cada capítulo nos devuelve a esos tiempos en los que la celeridad e impaciencia de hoy en día no existían. No había móviles ni internet, y pienso que tenemos mucho que aprender de una familia como los Larkin.

Por otro lado, su compañera de reparto, Joanna Scalan (The Thick of It), añade: «Lo mágico de la serie reside en la simplicidad del mundo de los Larkin. Se quieren con locura, se escuchan y se respetan. Creo que no estaría nada mal replantear la vida moderna».

En este sentido, a serie, formada por 6 episodios de 60 minutos, contó con más de 4 millones de espectadores durante su estreno en Inglaterra, lo que la ha convertido en el nuevo fenómeno feel-good televisivo británico.