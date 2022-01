“Ay mamá”; la canción de Rigoberta Bandini, se postula como una de las favoritas para competir el próximo Benidorm Fest de cara a Eurovisión 2022. La canción, que no solo trata sobre la maternidad sino sobre todas las mujeres, tal y como ha manifestado la cantante catalana, se postula como favorito para ser “el tema” de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco: “Montealto, Regreso a casa"

La segunda parte de la docuserie estará centrada en la figura de su madre, Rocío Jurado y, el tráiler se estrenó en el nuevo espacio de Terelu Campos y María Patiño en Sálvame, llamado “Lemon Tea”.

El avance de la docuserie de Rocío Carrasco es un tráiler de unos seis minutos en los que se puede ver a ala hija de la más grande abriendo cajas que habrían estado guardadas durante 15 años.

Rocío Carrasco y Eurovisión

Ya en la primera parte de la docuserie de Rocío Carrasco (Rocío, contar la verdad para seguir viva) aparecieron muchas canciones que participaron en la pasada edición del festival de Eurovisión 2021, como Tout l’universe (Suiza), Voilà (Francia) y Growing up is getting old (Bulgaria). De ser cierto el guiño que Mediaset ha lanzado en sus redes, citando la nueva docuserie con la palabra “mamá” repetida varias veces, como guiño a Rigoberta Bandini, no sería la primera vez que una canción que se presenta a Eurovisión (en este caso en el Benidorm Fest) aparece en uno de los documentales de Telecinco.

Desde luego, “Ay mamá” lo tiene fácil para encajar como canción que mejor represente el espíritu que se espera del documental de Rocío Carrasco, fijado especialmente en la figura de Rocío Jurado y la relación con el resto de la familia.

“Ay mamá” es uno de los temas con más papeletas para llevarse el paso a Eurovisión 2022 en el próximo Benidorm Fest junto al tema “Terra” de las gallegas Tanxugueiras. La canción de Rigoberta Bandini se ha posicionado entre los primeros puestos de Spotify y su letra de corte feminista ha encandilado a muchas personas.