Como muchas mujeres famosas y o con muchos seguidores en redes, Ana Morgade está continuamente expuesta a comentarios de lo más extraños y hasta incluso mensajes muy machistas. Ya hace un tiempo la presentadora denunciaba en redes cómo Twitter no había considerado inapropiado un mensaje en el que se la insultaba y se la vejaba de esta forma: “comunista de mierda mal follada”, entre otras perlas que incluía el mensaje, que la red social consideró como que no incumplía las reglas.

La última no ha sucedido en Twitter sino en Instagram y el protagonista de la historia bien podría volver a depositar sus argumentos y opiniones en Altamira, aunque Ana Morgade ha sido algo más explícita después de leer un comentario a una de las fotografías que ha subido, en el que el usuario admitía que le resultaba muy atractiva pero la moda de los 80 “en su opinión”, no le favorecía demasiado:

"Eres un pibon pero te empeñas en vestirte como mi tía en los años 80, qué es, ¿para que no te acusen de fomentar el patriarcado o algo? estabas mejor cuando te vestías de la década de 2020..."

Yo ya no me callo, chiquis. 😘 pic.twitter.com/TrgzdPtAuO — ana morgade (@ana_morgade) 18 de enero de 2022

Morgade no se ha hecho esperar ni se ha querido callar (de hecho ha compartido el mensaje a través de un “yo ya no me callo, chiquis” en Twitter), respondiendo el mensaje de la siguiente forma:

“Hay algo anticuado en todo esto, querido, es decirle a una mujer cómo tiene que vestir. Ponte a la moda y tira a la basura esa actitud marichula, que ya no se lleva”.

Machismo y censura

Son muchas las mujeres que luchan por reivindicar y regular los mensajes vejatorios y de acoso que se reciben en las redes sociales, lo que muchas veces pasa por la falta de normalización de los cuerpos de las mujeres. De hecho, la última polémica desatada en Instagram ha sido protagonizada por Rigoberta Bandini y sus tetas. Instagram sigue, a día de hoy, censurando los pezones femeninos mientras que no tiene ningún problema por seguir mostrando los masculinos y eso ocurrió pasando, además, al siguiente nivel: No sólo se censuraron las tetas, se censuró la palabra misma. La red social omitió la palabra "tetas" en la letra de la canción que puede representar a España el próximo festival de Eurovisión 2022: "Ay mama".

El revuelo que ha causado la polémica con las tetas de Rigoberta Bandini está sirviendo para dar visibilidad a un problema de censura y, por el momento, se espera que la cantante aparezca en el próximo Benidorm Fest con una teta gigante en el escenario.