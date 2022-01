No pasa precisamente desapercibido. José Antonio Avilés es uno de los colaboradores más conocidos y criticados de la televisión. A pesar de que comenzó hace años su trabajo en Viva la Vida, el programa de Telecinco que se emite en las tardes del fin de semana, no fue hasta que participó en Supervivientes cuando se hizo más conocido. Tras el famoso reality de la cadena de Fuencarral no fueron pocas las personas que salieron a la luz "denunciando" las deudas y estafas de Avilés.