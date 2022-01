La crítica de Monegal: Un alcalde en su tele armado con una tubería

Se ha sentado Gonzo (La Sexta, ‘Salvados’) con Abel Caballero, alcalde de Vigo, y después de repasar sus gloriosas gestas lumínicas, han llegado a la conclusión de que la Navidad no se da por inaugurada en el mundo hasta que el alcalde Caballero no enciende las luces. O sea, ha sido un encuentro cariñoso y celebrativo. No obstante, ha habido un momento en que Gonzo se ha puesto inquisitivo, suavemente eso sí, y le ha preguntado al alcalde si esas apariciones suyas, reiteradas, habituales, en el canal municipal Tele Vigo, en concreto como protagonista del programa ‘Vigo de cerca’, no es en realidad un forma de usar la tele pública para hacer autopropaganda y populismo.

Hombre, he visto este programa municipal algunas veces, a través de Youtube. Los ciudadanos llaman y le piden cosas a su alcalde, y él se las consigue en la medida de lo posible. Por ejemplo: "Todo aquel que quiera un banco para sentarse, ¡que lo pida!", clamaba el alcalde a su ciudadanía. Y añadía: "Miren lo que pasa en A Coruña: allí la gente mayor no sale a la calle. Si no tienen bancos para sentarse, ¡no salen!". ¡Ah! Tiene mérito que arrée contra la gestión municipal de A Coruña siendo su alcaldesa, Inés Rey, de su mismo partido (PSG). El secreto de estos ejercicios televisivos radica en el filtraje de las llamadas. Pongo por caso, evitar que llame alguien y ponga al alcalde a parir. Pero es verdad que este programa consigue un pintoresco equilibrio: por un lado, servicio de atención ciudadana y, por el otro, consagración del señor alcalde como gran Rey Mago conseguidor de lo que le pidan. Es una combinación imbatible. Sirve también este programa para irle dando coscorrones a la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijoo (PP), o sea, el enemigo. Gonzo le sacó un corte de aquel día en que Abel Caballero se presentó con una tubería y decía: "Por aquí pasa el agua de beber de los vecinos de la avenida García Barbón. Miren cómo está por dentro. ¡Oxidada! ¡Podrida! ¡Es un escándalo! ¡Y la culpa es de la Xunta!". ¡Ahh! Fue un golpe televisivo de una efectividad indiscutible. No sé si nuestra admirada alcaldesa de Barcelona conoce el programa del alcalde de Vigo en Tele Vigo. Debería echarle un vistazo. Ahora que pasa por momentos peliagudos, un espacio en Betevé como protagonista, un ‘agitprop’ sobre ella misma, quizá le ayudaría. ‘Clau Colau’ sería un título oportuno.