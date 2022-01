Mucho se habla estos días de Iñaki Urdangarín en la televisión pero poco de su suegro, el Rey Emérito. Por eso se agradece tanto que en Aruser@s, incólumes, no pierdan comba y estén a la que salta. El pasado martes Paula del Fraile desde la redacción central de La Sexta y Alfonso Arús mantuvieron un distendido diálogo, a propósito de dos noticias que acababan de aparecer en la prensa.

Por un lado, El Periódico de España destapaba el asunto de Mirabaud, que había evitado informar sobre Corinna por «miedo» a destapar la fortuna de Juan Carlos I. Por otro, El Confidencial, aseguraba que Felipe VI retiró a su padre en 2020, anteayer, el cochazo Bentley, valorado en 250.000 euros, que Juan Carlos I usaba para ir a cazar.

Alfonso Arús y Paula del Fraile comentaron con ironía que es el tipo de vehículo que no te importa que se llene de barro ni de sangre en la parte trasera. El típico coche de batalla que se usa para ir al campo, y después ya a la vuelta coges el bueno cuando hay que desplazarse a cenar. Del Fraile remató que para las ocasiones ya tenía el Rolls Royce cuyos detalles conocimos el otro día.

Por cierto, para los no avisados, Paula del Fraile es pareja de José Yélamo, presentador del debate sabatino La Sexta Noche. El delicioso diálogo que acabo de evocar a vuelapluma entre Alfonso Arús y Paula tenía lugar a las nueve en punto de la mañana. Yo no estaba viéndoles a esas horas. Es obvio. Pero créanme si les digo que los recupero a las nueve de la noche, cuando las noticias, y que sigo ganando en el cambio. Me entero de cómo va el mundo, y lo hago entre sonrisas y complicidades que valen un ídem.