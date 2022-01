Hasta en dos ocasiones se llegó a arruinar Pablo Motos, tal y como ha confesado en una entrevista. El presentador de "El Hormiguero" ha relatado cómo perdió los ahorros de toda una vida hasta quedarse con "sólo 2.000 euros".

El presentador explicó cómo llegó a quedarse con tan pocos ahorros: hizo caso al consejo de unos amigos que le instaron a invertir en bolsa: "Estamos ganando cada día 600 euros", le dijeron sus amigos para instarle a invertir. En un principio, Pablo Motos rechazó seguir el consejo de sus amigos pero acabo cediendo ante su insistencia (y viendo los ingresos que estos estaban obteniendo). Decidió entonces embarcarse en la "aventura bursátil", y aunque al principio empezó a ganar "pasta por un tubo", un día "me levanto y ha bajado la bolsa muchísimo". Ante tal situación Motos llamó a sus amigos, que le aconsejaron no vender "que son fluctuaciones". "Dos horas más tarde me quedaban no sé si unos 2.000 euros de todos los ahorros. Me quedé sin nada otra vez", ha contado el presentador.

Tras ese duro bache en su vida, llegó una de las mejores épocas para Motos: siguió trabajando hasta acabar creando "El hormiguero", uno de los mayores éxitos televisivos con más de una década en antena a sus espaldas. El afianzamiento de la audiencia no ha hecho más que reforzarse con el paso de los años y ahora mismo ocupa un share que supera el 15% (frente al 9,7 de cuota de pantalla que ocupaba al principio).

En el programa que Pablo Motos comparte con las tres hormigas "Trancas", "Barrancas" y "Petancas" también hay una nómina de colaboradores muy amplia: En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó. Anteriormente fueron habituales Anna Simón, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Karlos Arguiñano o Cristina Pedroche.

Los invitados de talla nacional e internacional, famosos del mundo de los deportes, música o estrellas de la gran pantalla que han visitado "El hormiguero" son también conocidos por todos.