David Broncano ya se ha recuperado del covid y pudo volver ayer a 'La Resistencia'. El cómico trajo al plató del espacio de Movistar a Inés Hernand, presentadora de las galas del Benidorm Fest a la que acabó poniendo en aprietos echando más leña al fuego a la polémica victoria de Chanel.

"Claramente fue un engaño absoluto. Un tongo increíble. RTVE me ha robado. ¿Quiénes eran los expertos? Sé que te estoy poniendo en un compromiso porque no puedes rajar pero no tenía ningún sentido, había canciones guapísimas, como la de las chicas gallegas... hasta mandé un sms yo. Pero fue un voto sesgado por unos expertos", sostuvo medio en broma medio en serio el conductor.

"¿Quiénes eran?", insistía Broncano sobre el jurado que aupó a 'SloMo' hacia la victoria. Hernand respondió con humor: "Pues como si dicen los mejores presentadores de España y te ponen a ti...". "Estoy poniendo cara de Isabel Díaz Ayuso", reconoció Hernand ante las palabras de Broncano sobre el Benidorm Fest.

Finalmente, la influencer salió del paso mostrando el lado positivo de la victoria de Chanel: "Ha traído a público heterosexual y 'SloMo' es la canción favorita de Europa ahora. Rigoberta ahora tiene más bolos que Sergio Dalma y ha ganado una chica muy válida. Chanel no se merecía lo que ha recibido", defendió Inés. "Has dado con la clave, la muchacha es válida, pero la canción es Ciudadanos. Es culpa del jurado que ha provocado que todo el mundo se meta con Chanel", añadió el conductor.