‘Mentiras’ regresa esta noche a Antena 3 con un nuevo capítulo (22:45 horas). En esta ocasión, Laura, aterrorizada al descubrir que Xavier ha entrado en su casa, decide hacer algo. Viaja a Madrid en busca de pruebas contra Xavier. Necesita saber toda la verdad sobre lo que pasó con María, su difunta esposa. Habla con su madre y con Elena, su mejor amiga, pero no consigue nada. Mientras, en Palma, Daniela, la inspectora que lleva el caso, no soporta la idea de haber dejado, una vez más, a un violador en la calle, y pide un traslado. De camino al aeropuerto, Laura recibe la llamada de Elena, hay algo que debe saber sobre Xavier. Viajará con ella para contárselo a la policía. Van a pararle. Pero en el último momento Elena cambia de opinión. Laura vuelve a Palma más perdida que nunca. Al llegar a casa descubre que Xavier le ha puesto una demanda por difamación. Va a verle fuera de sí. Le dice que sabe por qué murió su mujer. Pero no sirve de nada, él tiene una nueva víctima y se siente más impune que nunca. Laura va a ver a su hermana, destrozada. Cata le recomienda que se olvide de Xavier y empiece una nueva vida en ciudad. Laura está derrotada. Monta en el kayak y se adentra en el mar.

María Casado, en el nuevo espacio de entrevistas de La 1 La 1 de TVE estrena esta noche, a las 22:40 horas, 'Las tres puertas', el nuevo programa de entrevistas presentado por María Casado. Este formato planteará cada semana charlas sinceras con varios invitados. Personas que sean marca España y también personajes internacionales de diferentes disciplinas. En esta entrega de estreno, Antonio Banderas será el primer invitado del espacio. María Casado también conversará con la escritora Carmen Posadas, el doctor Mario Alonso Puig y contará con las actuaciones de la cantante Nathy Peluso y la poeta Sara Búho. Kiko Rivera apadrina la nueva prueba de 'Secret story' en Telecinco Telecinco emite una nueva gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos’ (22:00 horas). Kiko Rivera entrará a la casa de los secretos para apadrinar la actual prueba semanal basada en retos propuestos por tiktokers. Además, a lo largo de la noche se producirá la segunda expulsión en la casa de los secretos con Alatzne, Elena y Rafa como nominados tras la salvación de Carmen. Todos los concursantes reunidos serán sorprendidos con la salvación del participante menos votado por la audiencia y a continuación los dos nominados tendrán diferentes cara a cara con algunos de sus compañeros antes de conocer la decisión final de la audiencia. Tras la expulsión, arrancará una nueva ronda de nominaciones que se llevará a cabo con una dinámica en cadena entre los concursantes que anulará cualquier tipo de estrategia predefinida por los participantes laSexta opta esta noche por una nueva entrega de 'El objetivo' (22:30 horas). Los escándalos del rey emérito, el Gobierno de coalición o el liderazgo de Casado en el PP, entre otros muchos más, serán algunos de los temas que trate el espacio. Además, Ana Pastor repasará la actualidad política con Pedro J. Ramírez, en primera línea desde la transición. Una nueva entrega de ‘Todo es verdad’ ocupa el prime time de Cuatro (22:50 horas). El programa presentado por Risto Mejide y Marta Flich abordará nuevos asuntos de actualidad e interés social a través de trabajos de investigación elaborados por un equipo de periodistas, con entrevistas, conexiones y el análisis de expertos y colaboradores.