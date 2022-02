Marta Riesco lleva unos días sin aparecer en 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya son las ocho', programas en los que trabaja, debido a todo el revuelo mediático que se ha originado a raíz de su relación con Antonio David Flores. La reportera no habría podido soportar la presión y ha pedido la baja laboral, según confirmó el magacín matinal de Telecinco hace unos días.

Durante la tarde de ayer, 'Sálvame' dio más detalles sobre el estado en el que se encuentra Riesco, que hace unos días fue captada por las cámaras mientras acudía a la clínica López Ibor, especializada en salud mental. Con autorización de la propia afectada, el reportero Sergi Ferré explicó en una conexión lo que le ocurre.

"El último día que hablé con ella por teléfono, que la llamé para ver qué le había sucedido, la encontré muy baja de moral. Me autorizó a decir que le habían dado la baja laboral por un problema de salud mental grave. Me lo dijo así tal cual y me autorizó a decirlo, quizás para frenar la presión que estaba recibiendo", explicó el periodista de 'Sálvame'.

Por otro lado, Ferré explicó que su compañera de cadena recibirá el alta en los próximos días para poder reincorporarse a su puesto de trabajo: "Está previsto que mañana reciba el alta. De momento no está confirmado, dependerá de una última cita médica y de cómo vaya su evolución".

La semana pasada, 'El programa de Ana Rosa' confirmaba que su reportera iba a permanecer unos días alejada de las cámaras. "Se ha pedido la baja laboral y va a estar en su casa. La presión le ha superado", aseguró el colaborador Pepe del Real: "Está teniendo mucha presión mediática, como ella ha contado, y tiene ansiedad. La vimos acudiendo a la López Ibor y va a estar unos días en casa hasta que se recupere y se tranquilice la situación".