Castigar la calidad

Arrancó la nueva programación que la Corporación RTVE nos tenía prometida para enero. ¿Pero quién les advirtió que más calidad supondría tener más audiencia? Las noches de La 1 han pasado de ser un videoclub repleto de películas norteamericanas, recuérdenlo, a contar con una serie de programas como La noche de los cazadores, Las tres puertas, Las claves del siglo XXI, más las dos series Sequía y Cuéntame. ¿El balance? La mayoría de las jornadas de lo que llevamos del mes de febrero el canal principal de TVE, La 1, marca un 7%, ¡justo la mitad que Antena 3 y Telecinco, que se mueven entre un 14% y un 15%!

¿Qué va a pasar? ¿Continuará TVE ofreciendo contenidos de calidad o, guiada por la competitividad, va a suprimirlos y a volver a pelear por acercar sus dígitos a las cadenas privadas? La cuestión no es baladí.

Yo tengo mi teoría particular al respecto. Los hábitos de consumo de la audiencia se han degradado tanto que ya no hay vuelta atrás. No se puede ofrecer calidad sin que ésta te pase factura. En mi opinión, tanto el programa que presenta María Casado como el debate de Javier Ruiz deberían venir a La 2. No lo digo por capricho. No es ninguna boutade. A estas alturas de la película, ya no quedan espectadores en La 1, ni en ninguna cadena generalista, capaces de consumir masivamente programas de calidad. Baste recordar que todos los espacios culturales de prestigio de producción propia se sitúan en el 1% de audiencia (Días de cine, Página 2, Atención obras, This is philosophy…).

Hace mucho que se perdió La 1. Los jefes han tomado decisiones demasiado tarde. Inviertan en La 2, y que no vayamos a peor, que el panorama es desolador.