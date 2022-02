Cada vez son más los famosos que se lanzan a hablar abiertamente y sin ningún tipo de tapujos sobre su paso por 'Masterchef Celebrity'. Almudena Cid confesó hace unos días que su participación en el talent show de TVE fue "la peor experiencia televisiva" de su vida, sumándose así a otros rostros que tampoco quedaron satisfechos con el formato, como es el caso de Fernando Tejero o Jesús Castro.

El último en mostrar su descontento con el programa de cocina ha sido Xuso Jones, que hace unos días acudió como invitado al podcast 'Reyes del palique' de Fizpireta y Uy Albert. "No hay que criminalizar, pero es verdad que yo iba con una expectativa de programa de entretenimiento, de programa blanco... Y ni mucho menos", explicó el cantante antes de revelar que perdió 7 kilos en 10 días: "Veía cosas que no me cuadraban".

El también exconcursante de 'Tu cara me suena' hizo referencia a las supuestas trabas que pone el programa para crear contenido: "Para que un programa de entretenimiento entretenga a la gente en casa, tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina detrás de cámaras. Rollo crear polémicas, rollo crear platos... Y encima no te avisan, lo ves en directo y piensas: ¿Esto es real?".

Aunque matizó que siente "respeto" hacia el programa, no se cortó a la hora de definir sin pelos en la lengua su caso personal: "No me escondo, es verdad que mi experiencia fue una puta mierda".

Según el relato de Xuso, el equipo del talent show crea situaciones de tensión para favorecer el espectáculo: "Una señora me dice que me prepare muy bien para el día siguiente, y ese día llego y veo cómo me están echando algo en el plato sin darme cuenta o cambiándolo de sitio para que venga una persona y me grite que dónde están los platos, sabiendo yo al 200% que los había dejado ahí".

"Llega un punto de tensión en el que dices... ¿Estoy loco?", confesó el intérprete. "Cuando termina el programa, te quedas pensando: Hostia, ¿qué me han hecho en directo? Y no puedes decir nada, ¿qué vas a decir?", lamentó.