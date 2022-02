Cristina Pedroche se la tenía guardada a Patricia Conde desde sus comienzos en 'Sé lo que hicisteis': así lo confesó Pedroche en el programa que ahora conduce Patricia Conde en Movistar+, 'Nadie al volante'.

Cristina Pedroche explicaba la razón de su "enfado" contando sus comienzos en el programa que Conde conducía junto a Ángel Martín, cuando en 2010 entró para sustituir a Pilar Rubio: "¿Te acuerdas cuando empecé en 'Sé lo que hicisteis' que yo estaba super nerviosa y tú me ayudaste un montón?", contó Pedroche, palabras que Patricia Conde no pudo negar: "claro que me acuerdo, te dije: "Lo vas a hacer genial y te vas a convertir en una estrella. Y no me equivoqué".

Sin embargo, hubo un pequeño "detalle" más allá de las palabras de ánimo y deseos de éxito de Patricia Conde a Cristina Pedroche en sus comienzos, la vallecana contó que "después tiró aceite en el plató para que me resbalara al salir. Que casi me mato. Pero no pasa nada, no pasa nada eso sí, la Pedroche no olvida" sentenciaba".

Aquella épica caída en 'Sé lo que hicisteis'

Tras la caída, la presentadora confesaba en tono jocoso que había echado aceite por el suelo pero al instante se tiraba a con su ropa y aseguró: "¡Te juro que no lo he hecho aposta! ¡Perdónanos!". Ángel Martín le sugirió que le diera un beso a la rodilla a la recién llegada, que señaló: "Me va a salir un moratón. ¿Y así cómo voy a ir a Eurovisión?".