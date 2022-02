Jorge Fernández está más que acostumbrado a escuchar cosas sorprendentes en los años que lleva como presentador de La ruleta de la suerte, el programa que acompaña a muchas familias durante la sesión de tele a mediodía desde hace años.

Álex es uno de los últimos concursantes que ha protagonizado tweets y comentarios en internet y no precisamente por una equivocación o fallo desafortunado, sino por la palabra que ha elegido a la hora de anunciar la vocal que quería comprar. "La E de Eurotongo", ha soltado, quedándose más ancho que largo y dejando evidencia de que lo acontecido durante el Benidorm Fest ha pasado ya a la historia de la música y la televisión (con mayor o peor suerte para los responsables).

Pero ahí no ha acabado la cosa: después de este comentario el concursante ha pedido "la C de caca" a lo que el presentador ha comentado que creía que iba a "decir la C de Chanel, y dices la C de caca. O sea, no tiene nada que ver. Nada que ver". A lo que Álex ha respondido avivando la polémica aún más: "Eso lo dices tú", ha espetado.

La reacción en redes no se ha hecho esperar y algunos aplaudían el comentario mientras otros, más críticos, tildaban de desafortunado el "guiño" que Álex ha hecho al festival en el que se eligió a Chanel como próxima representante de España en Eurovisión 2022, que se celebrará en Turín.

El señor que ha dicho "la E de Eurotongo" en la Ruleta de la Suerte qué es, un pesado de estos que contesta en Twitter a cada cosa que se pone sobre Chanel, ¿no? 🥱🥱🥱 — Luis Fuster (@luisgfuster) 21 de febrero de 2022

Un señor en La Ruleta de la Suerte acaba de pedir la E de Eurotongo.



Jorge González diciéndole que creía que iba a pedir la C de Chanel.



El temita ha llegado a sitios inesperados 😂 #BenidormFest — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) 21 de febrero de 2022

"El temita ha llegado a sitios inesperados", ha comentado @luismesacabello en un tweet que lleva más de 300 "me gusta". Y es que va a tener que pasar un tiempo hasta que RTVE se despoje de la sombra de la duda sobre el sistema de votación que se llevó a cabo en el Benidorm Fest, donde la mayoría de voto telemático popular apoyó a las Tanxugueiras.