Todavía resuenan en mi memoria las palabras de un doctor de un centro de salud de la localidad onubense de Almonte, al que en Comando actualidad le salió del alma lo siguiente: «Los médicos prefieren trabajar en urgencias porque es donde está la pasta». Bata blanca en ristre, sin filtros de por medio, los reporteros de uno de los espacios más maltratados por los programadores habían conseguido una de esas piezas cotizadas por cualquier periodista: un testimonio elocuente, pura verdad sin maquillaje.

La entrega tenía un título impagable, Desatención primaria. No era un señuelo. Daba lo que prometía. El programa dirigido por Silvia Sánchez nunca defrauda. Para evitar la mala conciencia por emitirlo a las tantas, la nueva Corporación ha decidido colgarlo en Play por la tarde (a eso le llaman «preestrenos»).

Pero no tiene mucho sentido. Los directivos de TVE tienen que quitarse de la cabeza, de una vez por todas, que la televisión pública compite con las privadas. No pueden esperar hasta que acabe El hormiguero para ofrecer sus productos de estreno. El prime time de La 1 no puede estar dedicado a Cachitos bis o Viajes al centro de la tele del año de la pera. Que eso es un contrasentido. Desde que Zapatero suprimió la publicidad han pasado trece años, y sin tener la presión de captar anunciantes, TVE no necesita competir.

RNE, aunque en el EGM vaya por detrás de la SER, Onda Cero y la Cope, es imprescindible. Más que relevante. ¿Acaso los mejores programas de La 2, que marcan un 1%, son irrelevantes? Todo lo contrario. Señores de la Corporación: Comando actualidad al prime time; como Las tres puertas y Las claves. Eso sí es tele pública.