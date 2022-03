En los últimos tiempos hay muchas maneras de entender las relaciones. En 'First Dates' ven a diario ejemplos en los que dos personas se presentan al programa con visiones del noviazgo diferentes. Esto sucedió recientemente con dos comensales, entre los que se creó una gran distancia por sus opiniones sobre el poliamor.

Aintzi acudió al formato de citas con la idea clara de encontrar una nueva pareja. La joven ya tenía una y buscaba un novio paralelo. Esto era muy diferente a lo que buscaba Cristofer que quería un único amor. La chica detalló su situación: "En febrero hago con mi pareja tres años, llevo desde los 17 con él. No vengo a buscar el amor como tal, pero sí a una persona que sea especial, que tenga algo que me aporte, atraernos sexualmente y tener sexo".

Su respuesta sorprendió al participante: "No me gustan nada las relaciones abiertas. No soy de eso. No me gusta estar yo con alguien, que le coja cariño o me enamore y se vaya a dormir con otra persona". "Es que, si yo encuentro a alguien bien para estar en una relación, me gustaría estar con ella toda mi vida", confesó sincerándose y dejando claro que no encajaban en ese asunto.