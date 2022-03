Mamen Mendizábal regresó este jueves a laSexta con su nuevo programa: 'Encuentros inesperados'. El formato, que cada semana juntará a personajes famosos de personalidades e ideologías muy distintas, contó en su estreno con Alberto San Juan, Oriol Junqueras, Ana Iris Simón y Mario Vaquerizo. Todos ellos se reunieron con la periodista para compartir sus distintas opiniones sobre la fe católica.

Uno de los protagonistas de la noche fue Vaquerizo, que no dudó en lanzar un ataque dirigido a la cadena en la que estaba participando. Después de mantener algún que otro rifirrafe con Mendizábal, a quien llamó "provocadora", el cantante se levantó para darle un beso a la escritora Ana Iris Simón. "¡Eres una chica total!", exclamó mientras la presentadora del espacio reaccionaba con humor: "Yo mala y ella buena".

En ese instante, el colaborador de 'Secret Story' le lanzó un dardo al canal verde de Atresmedia: "Estás muy polarizada, cariño. Trabajas en laSexta, no todo es blanco o negro". Una opinión que no compartió en absoluto Alberto San Juan: "¿laSexta te parece muy polarizada? A mí no me lo parece, la veo muy para todos los públicos", sentenció el actor.

"¡Qué dices! Por favor...", dejó caer Vaquerizo para dejar claro que tenía una percepción totalmente distinta. Lejos de sentirse atacada, Mendizábal respondió entre risas a las palabras de su invitado: "Por favor, no entremos en ese debate. Si tengo que cortar algo, ya sé lo que va a ser".

'Encuentros inesperados' se estrenó anoche en laSexta con un aceptable 7% de cuota de pantalla y 973.000 espectadores. En las próximas entregas participarán rostros como Esperanza Aguirre, La Mala Rodríguez, Maikel Delacalle, José Bono, Santiago Cañizares, Marc Giró, Toni Cantó, James Rhodes, Mariló Montero, Josep Pedrerol o Manuela Carmena.