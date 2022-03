El plató de 'La noche de los secretos' estuvo este domingo al rojo vivo con el reencuentro entre Laila y Carmen, que hace una semana fue expulsada por la organización de 'Secret Story' tras echarle agua a la primera durante una brutal discusión. Más allá de este cara a cara, la andaluza recibió un corte de parte de Toñi Moreno tan solo unos minutos después de empezar el debate.

La presentadora no dejó pasar por alto un comentario que había escrito Carmen contra ella en redes sociales. "Tú y yo tenemos una historia pendiente esta noche", le recordó la presentadora a la exconcursante, que no se esperaba ese recibimiento. "¿Sí?", preguntó con cierta incomodidad.

Para que todo el mundo entendiera su malestar, Toñi desveló lo que había ocurrido: "Has dicho en redes que te he decepcionado... Pues ya veremos a ver". "Bueno, pero lo hemos hablado, ¿no?", replicaba Carmen mientras la conductora del programa apuntaba: "No hemos hablado nada, no. Eso ya lo aclararemos tú y yo a lo largo de la noche".

El origen de este encontronazo se remonta al pasado 6 de marzo, día de la expulsión de Carmen. "Ya me hubiese gustado que se fuera expulsada por el público. No ha podido ser", escribió Toñi. Muchos entendieron que se refería a que le hubiera gustado que no se hubiera ido por la puerta de atrás, pero la aludida no lo interpretó así: "Decepción absoluta al leer esto".

Más allá de esto, el programa de este domingo estuvo marcado por las continuas discusiones de Carmen y Laila en plató. Además, la casa recibió a tres invitados VIP que permanecerán en el concurso hasta su final: Víctor Sandoval, Tom Brusse y Miriam Saavedra.