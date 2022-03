Obviando el ambiente que se respira en el mundo del fútbol y el miedo que pueden sentir muchos jugadores y jugadoras homosexuales cuando “maricón” o "marimacho" sigue siendo un insulto habitual fuera y dentro del campo. Desde el patio del colegio hasta los más altos eslabones de La Liga, la homosexualidad sigue viéndose fuera de la norma, y lo que anoche se escuchó en televisión reabrió las heridas de muchos espectadores. La afirmación de Santiago Cañizares anoche en Encuentros inesperados, titulado 'Machos', ha traído consigo un aluvión de críticas y reflexiones en torno al mundo del fútbol y la homosexualidad.

Bajo la conducción de Mamen Mendizábal, Cañizares, José Bono, Maikel Delacalle y Marc Giró protagonizaron un inesperado encuentro sobre nuevas masculinidades en el que salió a relucir la gran pregunta: ¿por qué no hay jugadores abiertamente gays en el fútbol?

Mendizábal abría el melón mediante la hemeroteca: una pista de audio que reproducía el cántigo "Cañete, sal del armario" cuando Cañizares se tiñó el pelo de rubio.

Hoy mucha gente ha descubierto lo gilipollas que es Cañizares. Un cuñado homófobo, machista, ignorante con menos luces que un botijo. #EncuentrosMachos — Francisco (@FGarci50) 18 de marzo de 2022

Mendizábal lanzaba la cuestión: “Me cuesta mucho entender que la liga española, que en los equipos importantes españoles, no haya ningún jugador gay”. Santiago Cañizares, ex guardameta del Real Madrid y el Valencia CF, salía al ruedo con una afirmación que está siendo duramente criticada en redes: “No hay demasiados homosexuales. No debe haber muchos cuando yo no me he percatado”, afirmó Cañizares obviando que la orientación sexual no es algo que se pueda distinguir física o aparentemente.

El ex guardameta finalizaba su argumentario con la frase: “el fútbol es un sector donde los gays no han decidido entrar... han decidido la moda, la estética, la televisión...”.Giró, que no podía evitar asentir sarcásticamente ante tales tópicos, comentaba: "posiblemente no haya porque probablemente ya están viendo que si tú eres gay..."

Cañizares diciendo que en futbol no hay gays, la mayoría están casados.

“En el fútbol masculino NO HAY gays, sin embargo en el femenino hay muchas mujeres declaradas homosexuales…”🤦🏻‍♀️



Igual con esa frase, Cañizares intenta decirnos algo y no lo acabamos de pillar… 😏😏😏#EncuentrosMachos — Protestona ۞ (@protestona1) 18 de marzo de 2022

Un comentario que ha valido la reacción de las redes de muchos espectadores que subrayaron y criticaron la manifiesta homofobia en sus palabras.