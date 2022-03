Mercedes Milá es una mujer que nunca ha ocultado en exceso sus sentimientos, pero ahora ha dado un paso más y ha hablado de ello con sus seguidores en su perfil de Instagram. "Hoy he cambiado la foto de la pantalla de mi móvil. Lo comparto por aquí con las/los que estoy bastante segura de que me entenderéis", empezaba diciendo la publicación que ha compartido.

"Estoy viviendo un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia", escribía la periodista en un post acompañado con la imagen de un atractivo hombre.

"Pero al mismo tiempo te despierta sentimientos intensamente incomprensibles hacia otros actores de LA SERIE, voy a tratar de explicarme: Yo odio a Lucía, la odio en cada plano que aparece. No me gusta su cara su cuerpo y por supuesto sus piernas. Me disgusta su falsedad, su capacidad de hacer daño, de mentir, de llegar a extremos que solo siendo muy mala persona uno es capaz de llevar a cabo", narraba la presentadora de Movistar sin especificar aún de quién estaba hablando.

"De verdad la odio y ya me puede decir Dani Rovira en su perfil, lo que quiera: nunca sería capaz de plantarme frente a ella y decirle, te quiero, por muy saludable que fuera. Una serie de televisión tiene que provocar muchos sentimientos y yo me quito el sombrero ante los guionistas de 'CAFÉ CON AROMA DE MUJER'", contaba Milá, poniendo fin al misterio.

"Qué feliz me siento al tener la certeza de compartir algo de lo que acabáis de leer con algunas/algunos de vosotras", terminaba de escribir Mercedes. De este modo, descubría que el hombre de la fotografía se trata del actor William Levy, quien encarna a Sebastián, el protagonista de la telenovela 'Café con aroma de mujer'.