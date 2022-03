No acertaron. El programa de First Dates no dio en el clavo cuando le buscaron la cita a Antonia Bratz, una joven aspirante a cantante que repetía en el programa.

La cita de Bratz fue Juan, un chico al que la mujer no le gustó nada de nada. Pese a que el lema con el que llegaba Juan al programa era “cerebro, corazón y físico”, en el momento en el que ha visto a su cita no ha tenido más remedio que comerse sus propias palabras.

“Sí que es verdad que el físico no es lo importante pero claro… todo tiene su límite… No puede ser, es no hay por donde cogerla”, decía Juan cuando se refería a Bratz. Pero ahí no terminaba la cosa ya que para confirmar que la joven no le había gustado nada la puntuación es “del 1 al 10 un menos 1”. No, no le gustó.

Y es que Juan venía preparado para encontrar a una mujer para empezar una relación similar a la que tuvo hace unos años, pero no ha sido Bratz la elegida, aunque ella, al parecer no lo tenía igual de claro que él ya que ha llegado a hacerse ilusiones y ya se veía en Alicante.

Bratz repite en First Dates

No es la primera vez que vemos a Antonia Bratz en el programa de Cuatro. La joven ya acudió en noviembre del año pasado a buscar el amor, y tampoco se dio el caso, aunque sí contó algunas cosas de ella como que vivía en Marbella y que hablaba cinco idiomas. Además, le desveló a su cita que es mitad chilena mitad senegalesa pero que se había criado en Luxemburgo.

La primera vez que acudió al programa Bratz se lanzó a cantar a capela a su cita una canción de Nicki Minaj. Roberts no pudo por lo menos que quedarse muy sorprendido ya que también es cantante y reconocer el flow de la joven.

“No me la esperaba físicamente así tampoco, ni que me recibiera cantando”, señalaba Roberts en esa cita en la que acabó desvelando a Bratz un truco sexual… El joven explicaba cómo conseguía aguantar más en la cama y es nada más y nada menos que con un truco de fútbol. “Es un secreto para todas las personas, eso va en la respiración, te mentalizas, piensas en el partido de fútbol que pensabas que iba a ganar el Barcelona y ganó el Madrid, te cabreas y ya se mantiene un poco”, explicaba.