El que la sigue, la consigue. Eso debía pensar Isabella tras acudir a First Dates Crucero a buscar el amor en televisión por tercera vez.

El presentador de este formato, Jesús Vázquez, la reconocía nada más entrar por la puerta del restaurante: “Lo sabía, eres tú. Ven a mis brazos, qué alegría verte”. Y es que Isabella y Jesús Vázquez coincidieron hace dos años en otro dating de Telecinco, ‘Me quedo contigo’, en el que las madres buscaban pareja para sus hijas y a la inversa, pero Isabella no tuvo suerte y fue rechaza por el hombre que más le atraía.

Pero no era su primera incursión televisiva en busca del amor. En 2016 ya participó en First Dates junto a Carlos Sobera pero allí tampoco tuvo la suerte de su lado y su cita no cuajó.

De 'Miss Grandma' a ganar el Premio Planeta

Es en este programa donde también hemos podido conocer un poco más de esta catalana que ha representado a España y a Cataluña en muchos certámenes internacionales. “Soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y me encantaría ganar el Premio Planeta”, explicaba para añadir que “tonta, tonta no soy, pero en algunos momentos de mi vida sí y sobre todo en el amor”.

Isabella es una Miss con numerosos títulos, tal y como ella explica en su vídeo de presentación. “Gané Miss Spain mayor de 50 años y la categoría mundial también. Y la última es el “Grandma” en la categoría de 50, que es abuela universo”.

Para Isabella “enamorarse es la hostia porque vives en los mundos de Yupi, vives en un sueño, en una película”. Esta catalana de 53 años es una romántica y tiene un sueño: “Me encantaría casarme en Las Vegas, yo de Marilyn y él de Elvis”, y además tiene claro lo que busca en un hombre: “Que me quiera mucho, que me mime mucho, que sea un caballero y una persona divertida, fiel, noble y trabajador”.

Ahí es nada, pero quizá la catalana tenga suerte ya que en su cita de First Dates Cruceros se encontró con Javier, un hombre de 65 años con el que tuvo muchas cosas en común, como su amor por la literatura. Ambos buscan gente “inteligente, culta y leída” por lo que parece que su amor podría ir a más. Un primer paso fue que ambos decidieron abandonar la experiencia juntos y conocerse mejor fuera del programa de televisión.