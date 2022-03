Mercedes Milá regresó este miércoles a los estudios de RTVE Catalunya 40 años después de sus inicios en la pública. La veterana comunicadora fue una de las invitadas de la última entrega de 'Las tres puertas', donde habló con María Casado, a la que le confesó que no sabía si acudir al programa hasta que la vio llorando por la audiencia del programa.

“Te vi llorar con Pedro Ruiz porque estabas preocupada por la audiencia. Él te intentó ayudar desde su perspectiva de la televisión, que no es la misma que la nuestra. Yo había dicho que no iba a venir, porque doy pocas entrevistas porque no sé qué contar ya, pero al verte así me dio tal pena y tal empatía que dije a mi jefa de prensa que te llamara para venir”, se sinceró Milá, que reconoció que "solo los que trabajamos en esto sabemos los difícil que es”.

Por otro lado, la periodista le dio un consejo a Casado: “Si quieres hacer una entrevista bien hecha, hay que prepararla muy bien con los guionistas, la historia del personaje que vas a entrevistar y ya va saliendo poco a poco. Pero, sobre todo, ”hay que mirar a la persona que tienes delante, observar sus ojos, no quitar la vista“.

Además, Milá recordó su etapa al frente de 'Gran Hermano' “Estaba encantada, feliz de la vida, es de mis momentos más felices haciendo televisión, fue el acierto más grande hacerlo. Me fui por enfermedad, no podía más”. Tampoco se fue sin hablar de su nuevo amor platónico: “Me he enamorado de William Levy, el de 'Café con aroma de mujer'”, señaló refiriéndose a la serie de Netflix. La presentadora dijo no haberla visto y la entrevistada respondió: “No sabes lo que te pierdes”.