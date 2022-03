Los concursos son así. Unas veces se gana y otras veces se pierde, llegan concursantes nuevos y otros tienen que abandonar el programa, pero sin duda este miércoles en Pasapalabra más de uno se llevó una sorpresa.

Y es que uno de los históricos del programa de Antena 3, Jaime, se despedía entre los aplausos del público. Sorpresa, no dudando de la valía del concursante que ocupó su lugar, si no por estar acostumbrados a que ganara de calle el duelo de las sillas, pero esta vez no pudo ser.

Jaime se enfrentaba por la silla azul a Elías y cayó derrotado. Con dos fallos en sus palabras que empezaban por la letra C, el andaluz tenía que despedirse de la que ha sido su casa durante 102 programas.

Imborrable para el imaginario colectivo de Pasapalabra quedará su enfrentamiento con Orestes. Jaime se tomaba con deportividad esta derrota: “Estoy un poco triste pero encantado con esta participación, sois mi segunda familia y espero veros pronto”, decía a Roberto Leal.

Este graduado en Traducción e Interpretación residente en Barcelona lleva desde el mes de octubre participando en el concurso y ha logrado llevarse la nada desdeñable cifra de 70.800 euros. El presentador le devolvía todo el afecto de estos meses: “Te has ganado el cariño del público, del que está aquí y el de casa. Te doy las gracias por tu trato, por tu cercanía y por tu educación”.

Pero Jaime no podía marcharse sin despedirse de su “rival”, pero Orestes, que se acercaba a darle un abrazo, no podía contener las lágrimas. Muy muy emocionado el concursante no lograba articular palabra. “Estoy encantado de haber compartido estos programas con él. Mucha suerte en el futuro y a por ese bote. Es un bonsai que se ha convertido en un árbol y espero que recojas los frutos porque te lo mereces”, le decía Jaime

Elías, nuevo concursante de Pasapalabra

Así pues, la silla azul de Jaime la pasó a ocupar Elías, un asturiano de nacimiento pero residente desde hace 30 años en El Puerto de Santa María (Cádiz).

A este ingeniero naval de profesión le apasionan los barcos y entre sus aficiones destaca que es un fanático del golf. Además, destacan de él que es “muy competitivo”. “El acento de Cádiz te delata”, le decía Leal, a lo que Elías se mostraba incrédulo. “Bueno pues acento “asturano”” bromeaba el presentador. Elías viene pisando fuerte y logró derrotar a Orestes en el rosco final. ¡Se quedó a tres palabas del bote!